Іспанія

Каталонський клуб завершив трансфер еквадорського футболіста.

Барселона завершила підписання еквадорського таланта Хосуе Кайседо. Про це повідомив Фабріціо Романо.



За інформацією інсайдера, угода між усіма сторонами повністю завершена.



Кайседо вважається одним із найперспективніших молодих гравців Еквадору, а в Барселоні розраховують, що він стане важливою частиною довгострокового проєкту клубу. Найближчим часом Барселона має офіційно представити футболіста та оголосити всі деталі його контракту.

За попердню команду ЛДУ Кіто гравець зіграв 8 поєдинків. До цього повідомлялось, що каталонська команда хоче підписати ще одного молодого таланта Джессі Бісіву.