Каталонський клуб завершив трансфер еквадорського футболіста.
Хосуе Кайседо, Fabrizio Romano
13 липня 2026, 19:46
Барселона завершила підписання еквадорського таланта Хосуе Кайседо. Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, угода між усіма сторонами повністю завершена.
Кайседо вважається одним із найперспективніших молодих гравців Еквадору, а в Барселоні розраховують, що він стане важливою частиною довгострокового проєкту клубу. Найближчим часом Барселона має офіційно представити футболіста та оголосити всі деталі його контракту.
За попердню команду ЛДУ Кіто гравець зіграв 8 поєдинків. До цього повідомлялось, що каталонська команда хоче підписати ще одного молодого таланта Джессі Бісіву.