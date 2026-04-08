Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над "матрацниками" в чемпіонаті (2:1), залучив до стартового складу Кунде на правий фланг захисту, тоді як Левандовські очолить атаку.

Дієго Сімеоне, у свою чергу, Ганцко та Руджері в обороні, тоді як Льоренте та Лукман розташуються в півзахисті, а Альварес повернеться до атаки.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Канселу — Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Ольмо, Рашфорд — Левандовські.

Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Араухо, Гаві, Торрес, Фермін, Касадо, Бардагжі, Кортес, Еспарт, Маркес.

Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.