Іспанія

Талановитий бомбардир Леванте пішов на підвищення.

Центральний нападник Карлос Еспі залишив Леванте заради Реала Мадрид, передає офіційний сайт гранда.

За попередніми даними, столичний клуб активував клаусулу 21-річного іспанця в розмірі 25 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2031 року.

Під час дебютної кампанії у Ла Лізі (2025/26) вихованець Леванте Еспі відзначився 11-ма голами в 25-ти матчах, завоювавши звання найкращого молодого (U-23) гравця турніру.

Придбання Карлоса відкриває шлях до Фулгема для його колеги за позицією Гонсало Гарсії. У той же час головний тренер Реала Мадрид Жозе Моурінью наполягає на збереженні виконавця в клубі.

Раніше гранд також посилився Дензелом Думфрісом, Ібраїмою Конате, Марком Кукурельєю й Бернарду Сілвою.