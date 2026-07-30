Іспанія

Гранд розглядає активацію клаусули центрфорварда Карлоса Еспі.

Мадридський Реал попросив центрального нападника Леванте Карлоса Еспі не поспішати з потенційним переїздом до АПЛ, передає інсайдер Фабріціо Романо.

Повідомляється, що гранд може активувати клаусулу 21-річного іспанця в розмірі 25 млн євро. Контракт талановитого бомбардира з клубом із Валенсії розраховано до кінця червня 2028 року.

Мадридський Реал уже повідомив оточення гравця про можливість сплати суми відступних. Відбувається це на тлі потенційного відходу колеги за позицією Еспі Гонсало Гарсії до Фулгема.

Під час дебютної кампанії у Ла Лізі (2025/26) Карлос відзначився 11-ма голами в 25-ти матчах, також записавши на свій рахунок два результативні удари в двох поєдинках Кубка Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Мадрид Жозе Моурінью наполягає на збереженні Гарсії у клубі.