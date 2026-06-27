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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 27 на 28 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться надпривабливе та безкомпромісне протистояння між збірними Хорватії та Гани. Зустріч розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Цей поєдинок обіцяє стати справжньою прикрасою ігрового дня, адже на полі зійдуться дві самобутні футбольні культури. Збірна Хорватії традиційно спирається на свій величезний досвід, бездоганну організацію гри в центрі поля та вміння контролювати темп матчу. Хорвати вважаються невеликим фаворитом зустрічі, проте їм протистоятиме вкрай небезпечний суперник.

Збірна Гани завжди славилася своєю неймовірною атлетичністю, високою швидкістю та вибуховою атакуючою лінією. Африканська команда здатна нав’язати високий темп і скористатися найменшими помилками європейців у захисті. Очікується дуже щільна та динамічна гра, де доля трьох очок може вирішитися завдяки індивідуальній майстерності лідерів.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик віддає перевагу європейській збірній. Він переконаний, що тактична гнучкість та вищий загальний клас "картатих" дозволять їм схилити шальки терезів на свою користь. Він обирає ставку на чисту перемогу Хорватії з коефіцієнтом 1.81.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що африканська команда цілком здатна піднести сюрприз у цьому протистоянні. На його думку, Гана має достатньо міцний загартовуючий характер і швидкість, щоб стримати фаворита і не програти. Фахівець ризикує та обирає подвійний шанс — нічия або перемога Гани з коефіцієнтом 2.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує відкритий футбол та очікує гостроти біля обох воріт. Він упевнений, що обидва колективи мають потужний атакуючий потенціал, який обов’язково втілиться у забиті м’ячі. Його вибір — ставка "Обидві команди заб’ють — Так" за коефіцієнт 2.

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