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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 27 на 28 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними ДР Конго та Узбекистану. Зустріч розпочнеться о 02:30 за київським часом.

Цей поєдинок пройде у боротьбі за третю сходинку в групі Л. Збірна ДР Конго традиційно робить ставку на потужний атлетизм, високу індивідуальну швидкість своїх лідерів атаки та непоступливість у кожному єдиноборстві. Африканська команда вважається фаворитом цієї зустрічі, проте збірна Узбекистану здатна створити проблеми.

Узбецька команда вирізняється дисциплінованою організацією оборонних редутів, тактичною гнучкістю та вмінням стрімко виходити в контратаки. Очікується запекла тактична боротьба, у якій доля матчу може вирішитися завдяки першому забитому м’ячу.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик очікує від цієї дуелі дуже обережного та закритого футболу. На його думку, ціна помилки є занадто високою, тому команди мінімізують ризики біля власних воріт. Він обирає ставку на те, що в матчі буде забито менше трьох м’ячів (тотал менше 2.5) із коефіцієнтом 1.9.

Відомий український тренер Мирон Маркевич переконаний, що вищий індивідуальний клас та міжнародний досвід африканської збірної зіграють ключову роль у цьому протистоянні. Фахівець вважає, що номінальні господарі зможуть дотиснути суперника, і пропонує ставку на чисту перемогу ДР Конго з коефіцієнтом 1.75.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко вирішив зосередитися на динаміці старту поєдинку. Він упевнений, що конголезці з перших хвилин спробують захопити ініціативу та нав’язати супернику свій темп гри. Його вибір — ставка на те, що перший гол у матчі заб’є саме ДР Конго за коефіцієнт 1.55.

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