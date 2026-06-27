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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 27 на 28 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться один із найбільш очікуваних та інтригуючих поєдинків туру між збірними Колумбії та Португалії. Зустріч розпонецься о 02:30 за київським часом.

Цей поєдинок обіцяє стати справжньою битвою характерів та яскравих футбольних стилів. Збірна Португалії традиційно підходить до матчу в статусі фаворита, спираючись на свій зірковий склад, тактичну гнучкість та найвищу індивідуальну майстерність виконавців у лінії атаки. Водночас південноамериканський колектив готовий влаштувати європейцям дуже гарячий прийом.

Збірна Колумбії славиться своїм пристрасним футболом, швидкими фланговими випадами, високою технікою та залізною самовіддачею на кожному клаптику поля. Колумбійці прагнутимуть нав’язати португальцям щільний пресинг та жорстку боротьбу, щоб нівелювати перевагу суперника в контролі м’яча. Очікується відкрите, динамічне та багате на гострі моменти протистояння двох потужних футбольних націй.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що європейська збірна зможе підтвердити свій вищий статус у цьому непростому протистоянні. Він переконаний, що глибина складу та атакуючий потенціал португальців зіграють вирішальну роль. Він обирає ставку на чисту перемогу Португалії з коефіцієнтом 1.85.

Відомий український тренер Мирон Маркевич натомість вірить у непоступливість південноамериканців та їхню здатність створити серйозні проблеми фавориту. На думку фахівця, колумбійці за рахунок характеру та дисципліни зможуть стримати атаку суперника і не програти цей матч. Він пропонує ставку на подвійний шанс — Колумбія або нічия з коефіцієнтом 1.95.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко вирішив сфокусуватися на результативності фаворита зустрічі. Він упевнений, що португальська збірна має занадто потужний підбір гравців в атаці, щоб піти з поля без кількох забитих м’ячів, і обирає ставку на індивідуальний тотал голів Португалії більше 1.5 за коефіцієнт 2.

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