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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Плей-оф чемпіонату світу-2026 продовжиться протистоянням збірних Колумбії та Гани. Колумбійці впевнено виграли свою групу, тоді як ганці пробилися до матчів на виліт із третього місця. Попри статус фаворита південноамериканської команди, представники Африки вже неодноразово доводили, що здатні створювати проблеми сильним суперникам.

Колумбія чудово провела груповий етап, набравши сім очок у трьох матчах та випередивши Португалію у боротьбі за перше місце. Команда Нестора Лоренсо здобула перемоги над Узбекистаном і ДР Конго, а також зіграла внічию з португальцями, пропустивши лише один м'яч за весь груповий турнір. "Кавники" виглядають однією з найорганізованіших команд мундіалю та мають намір повторити свій успіх 2014 року, коли дісталися чвертьфіналу.

Гана також виконала головне завдання, пробившись до плей-оф як одна з найкращих команд, що посіли треті місця. Команда Карлуша Кейруша стартувала з перемоги над Панамою, після чого втримала нічию у матчі з Англією, а в останньому турі поступилася Хорватії. "Чорні зірки" традиційно сильні своєю дисципліною та фізичною боротьбою, тому готові нав'язати фавориту непростий матч.

Очікується, що Колумбія більше володітиме м'ячем і контролюватиме перебіг гри, тоді як Гана зробить ставку на щільну оборону та швидкі контратаки. З огляду на стиль обох команд, поєдинок може пройти у напруженій боротьбі з невеликою кількістю забитих м'ячів.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що лише одна з команд зуміє відзначитися у цьому матчі. На його думку, Колумбія надійно діє в обороні, а Гані буде непросто створити достатню кількість моментів. Тому його прогноз — обидві команди заб'ють — ні з коефіцієнтом 1.52.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вірить у перемогу збірної Колумбії. На його думку, південноамериканська команда має більш якісний склад і стабільніше провела груповий етап, що повинно допомогти їй вийти до наступного раунду. Тому його вибір — перемога Колумбії з коефіцієнтом 1.41.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко очікує обережного футболу з мінімальною кількістю результативних моментів. Він вважає, що ціна помилки у плей-оф змусить обидві збірні діяти максимально прагматично. Тому його ставка — тотал менше 2,5 з коефіцієнтом 1.76.

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