Туреччина

Клуб очікує пропозиції від 15 млн євро після інтересу команд із АПЛ, Серії A та Бундесліги.

Турецький Трабзонспор визначився з позицією щодо можливого трансферу українського захисника Арсенія Батагова взимку.

Як повідомляє Günebakış, клуб готовий розглянути пропозиції від 15 мільйонів євро.

За даними джерела, українець демонструє стабільний прогрес у Туреччині, що привернуло увагу низки європейських клубів. Батагов потрапив у сферу інтересів англійських Крістал Пелес, Борнмута, Ноттінгем Форест, а також італійських Наполі, Болоньї та кількох німецьких команд.

Трабзонспор займає третє місце в турецькій Суперлізі після 12 турів. Цього сезону Батагов провів 11 матчів, але результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Арсеній Батагов зазнав серйозної травми у тренувальній залі — у нього діагностовано розрив м’яза.