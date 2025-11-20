Туреччина

Турецький клуб наполягає, щоб мадридці частинами оплачували половину зарплати вінгера.

Галатасарай проявляє серйозний інтерес до вінгера Реала Родріго та розглядає можливість його оренди на наступну частину сезону. Про це повідомляє іспанське видання Diario AS.

За інформацією джерела, стамбульський клуб готовий прийняти бразильця у тимчасове користування, однак виставив незвичні фінансові вимоги: Реал має погодитися покривати 50% зарплати Родріго, причому виплати повинні здійснюватися частинами протягом кількох місяців.

У нинішньому сезоні Родріго провів 13 матчів за мадридців і відзначився двома асистами.

Галатасарай вважає, що оренда може стати вигідною для обох сторін, однак рішення тепер залежить від Реала та його готовності піти на такі умови.

Повідомлялось, що Галатасарай хоче продовжити контракт з Ікарді.