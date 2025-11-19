Туреччина

Вінгер, який став героєм поєдинку з Ісландією, вже працює з командою та поспілкувався з тренером Фатіхом Текке.

Вінгер збірної України Олександр Зубков повернувся до розташування Трабзонспора після виступів у кваліфікації чемпіонату світу-2026. 29-річний футболіст узяв участь у матчах проти Франції (0:4) та Ісландії (2:0), допомігши синьо-жовтим вийти до стикових матчів за путівку на мундіаль.

Як повідомляє Günebakış Haber, Зубков, який забив гол і став одним із ключових героїв перемоги над Ісландією, вже приєднався до команди в Туреччині. Він розпочав тренування разом із партнерами та провів особисту зустріч із головним тренером Фатіхом Текке.

Заняття відбулося на тренувальній базі Мехмета Алі Йілмаза. Команда провела розминку, після чого футболісти виконували вправи "5 на 2", а завершальним етапом стали удари по воротах та відпрацювання комбінацій у нападі на половині суперника.

Наступний свій матч Трабзонспор проведе проти Башакшехіра (24.11). Команда українця займає третю сходинку в чемпіонаті відстаючи від лідера Галатасарая на чотири очки.