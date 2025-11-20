Туреччина

Шахтар відмовився продавати хавбека за сім мільйонів, але інтерес не згасає.

Турецький Трабзонспор знову повернувся до кандидатури півзахисника Шахтаря та збірної України Артема Бондаренка. Про це повідомляє A Spor.

Клуб активно готується до зимового трансферного вікна й планує підсилити одразу чотири ключові позиції. Одним із пріоритетів залишається саме український центральний хавбек.

За даними джерела, Трабзонспор має намір орендувати Бондаренка з опцією подальшого викупу. Це вже не перша спроба: раніше турецький клуб пропонував близько семи мільйонів євро, однак Шахтар наполягав на 12 мільйонах, після чого переговори зупинилися.

Контракт Бондаренка розрахований до літа 2028 року. У нинішньому сезоні 25-річний півзахисник провів 17 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти.

У складі Трабзонспора вже виступають троє українців — Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан, що може спростити адаптацію хавбека у разі трансферу.