Туреччина

Гол українця наприкінці зустрічі приніс перемогу Трабзонспору над Касимпашою (2:1).

Трабзонспор у матчі 19 туру турецької Суперліги на своєму полі здобув перемогу над Касимпашею (2:1).

У цьому матчі переможним голом відзначився український вінгер Олександр Зубков, для якого це був дев'ятий результативний удар у чемпіонаті Туреччини.

Таким чином, Зубков вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів серед українців у Туреччині, випередивши Юрія Шелепницького, на рахунку якого вісім голів.

Рейтинг очолює колишній форвард Динамо Артем Кравець – 25 голів, а друге місце у Євгена Селезньова – 16 забитих м'ячів.

Після 19 турів Трабзонспор набрав 41 очко і посідає третє місце у Суперлізі.