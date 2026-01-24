Гол українця наприкінці зустрічі приніс перемогу Трабзонспору над Касимпашою (2:1).
Олександр Зубков, Getty Images
24 січня 2026, 10:21
Трабзонспор у матчі 19 туру турецької Суперліги на своєму полі здобув перемогу над Касимпашею (2:1).
У цьому матчі переможним голом відзначився український вінгер Олександр Зубков, для якого це був дев'ятий результативний удар у чемпіонаті Туреччини.
Таким чином, Зубков вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів серед українців у Туреччині, випередивши Юрія Шелепницького, на рахунку якого вісім голів.
Рейтинг очолює колишній форвард Динамо Артем Кравець – 25 голів, а друге місце у Євгена Селезньова – 16 забитих м'ячів.
Після 19 турів Трабзонспор набрав 41 очко і посідає третє місце у Суперлізі.