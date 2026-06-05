Туреччина

Трансфер залежить від виборів президента.

Турецький Фенербахче може здійснити один із найгучніших трансферів літнього міжсезоння. Англійський вінгер Мейсон Грінвуд близький до того, щоб приміряти футболку стамбульського гранда, проте реалізація цієї угоди має одну ключову умову.

Як стало відомо Фабріціо Романо, перехід Грінвуда відбудеться лише у випадку перемоги Хакана Сафі на майбутніх виборах президента клубу. За словами самого кандидата, принципової згоди з футболістом уже досягнуто. Конракт гравця розрахована на чотири роки, а французький Марсель отримає за цей перехід солідну компенсацію у розмірі близько 40 мільйонів євро.

Напередодні авторитетний футбольний інсайдер повідомив, що стамбульці вже досягли домовленості щодо переходу Луїса Суареса з португальського Спортінга. Крім того, раніше в інформаційному просторі активно циркулювали чутки про інтерес турецької команди до видатного польського бомбардира Роберта Левандовські.

У сезоні 2025/26 Мейсон зіграв 32 гри у чемпіонаті Франції, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року.