Туреччина

Французький Марсель готовий вислухати пропозиції щодо 24-річного англійця.

Турецький Фенербахче готується до чергового гучного літнього трансферу. Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Грінвуд опинився у центрі уваги одразу двох кандидатів на посаду президента стамбульського клубу.

Боротьба за президентське крісло між колишнім очільником клубу Азізом Йилдиримом та Хаканом Сафі виходить на фінішну пряму — офіційні результати виборів мають оголосити вже цієї неділі. Незалежно від того, хто здобуде перемогу, обидва кандидати розглядають Грінвуда як пріоритетне підписання. Джерела зазначають, що узгодження особистих умов з футболістом не стане перешкодою для завершення угоди.

Попри високу результативність, останні кілька місяців у Франції видалися для англійця непростими. Минулого тижня новий спортивний директор провансальців Грегорі Лоренці заявив, що клуб готовий розглянути пропозиції щодо продажу форварда.

Чинний контракт Грінвуда, який він підписав у липні 2024 року під час свого повноцінного переходу з Юнайтед, розрахований ще на три роки.

За час виступів за Марсель 24-річний нападник продемонстрував вражаючу статистику:за 81 зіграний матч, він забив 48 м'ячів,16 з них у поточному сезоні, що дозволило йому посісти друге місце у гонці бомбардирів Ліги 1 (розділивши його слідом за Естебаном Леполем з Ренна).

Нагадаємо, що Грінвуду довелося перезапускати свою кар'єру поза межами Англії після гучного скандалу. Хоча звинувачення у спробі зґвалтування та нападі були зняті у лютому 2023 року, внутрішнє розслідування Манчестер Юнайтед постановило, що гравець більше не може виступати за манкуніанців.

Манчестер Юнайтед продовжує уважно стежити за долею свого вихованця. Під час його продажу до французького клубу за 31,6 мільйона євро (26,6 мільйона фунтів стерлінгів) керівництво червоних дияволів включило у договір пункт про проценти від наступного продажу.

Якщо перехід до Фенербахче відбудеться, Грінвуд матиме шанс зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів — турецький колектив, який п'ятий рік поспіль фінішував другим у Суперлізі, розпочне свій єврокубковий шлях із другого відбіркового раунду вже у липні.

Проте стамбульцям доведеться витримати серйозну конкуренцію, адже останніми днями інтерес до нападника також приписують представнику Серії А — римській Ромі.