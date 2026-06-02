Туреччина

Турецький гранд уже підготував пропозицію для польського форварда, який може приєднатися до команди на правах вільного агента.

Турецький Фенербахче розпочав активні дії щодо підписання зіркового польського нападника Роберт Левандовські. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, стамбульський клуб розглядає гравця як одну з головних цілей на літнє трансферне вікно.

Керівництво канарок має намір запросити Левандовського у статусі вільного агента. Повідомляється, що офіційна пропозиція для форварда вже повністю готова, і перші контакти між представниками клубу та оточенням гравця вже відбулися.

Ініціатором такого гучного переходу виступає кандидат у президенти Фенербахче Сафі, який особисто вніс ім'я поляка до списку пріоритетних літніх трансферів у рамках своєї передвиборчої кампанії.

Наразі сам Роберт Левандовські не поспішає з остаточним рішенням. Нападник має на столі одразу кілька пропозицій від різних клубів і продовжує ретельно оцінювати всі доступні варіанти для продовження своєї ігрової кар'єри.

Нагадаємо, наприкінці цього сезону Роберт повідомив, що залишить Барселону вільним агентом Левандовські виступав за блаугранас з літа 2022 року. На його рахунку 193 матч, 120 голів та 24 гольові передачі.

Разом із Барселоною польський нападник тричі ставав чемпіоном Ла Ліги, тричі брав Суперкубок Іспанії та один раз національний Кубок.