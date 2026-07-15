Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФБР, ФІФА та місцева поліція посилили заходи безпеки перед півфінальним поєдинком.

Півфінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Аргентини отримав статус найризикованішого поєдинку турніру. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, напередодні зустрічі відбулася спільна нарада представників ФБР, ФІФА, місцевої поліції та організаторів змагань. Під час обговорення основну увагу приділили історичному протистоянню між двома країнами та можливим конфліктам між уболівальниками.

Заради підвищення рівня безпеки на стадіоні в Атланті для англійських і аргентинських фанатів організують окремі входи. Водночас усередині арени повного розподілу секторів не буде — як і на інших матчах турніру, вболівальники різних команд можуть перебувати поруч через систему перепродажу квитків.

Організатори зазначають, що зробили все можливе, аби мінімізувати контакти між фанатами до початку гри, однак після потрапляння глядачів на трибуни повністю контролювати їхнє розміщення неможливо.

Додаткової напруги навколо матчу додає історичне та політичне підґрунтя суперництва між Англією та Аргентиною. Попри це, головний тренер аргентинської збірної Ліонель Скалоні напередодні зустрічі наголосив, що його команда зосереджена виключно на футбольній складовій півфіналу.