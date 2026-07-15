Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Телекомпанії готуються показувати аналіз гри та розважальне шоу.

Перерва у фіналі чемпіонату світу-2026 може тривати до 30 хвилин через спірне рішення ФІФА для проведення шоу у стилі Супербоулу. Про це повідомляє Yahoo.

За інформацією джерела, телекомпанії BBC та ITV готуються до 30-хвилинної перерви, щоб дати ефірний час для свого традиційного 15-хвилинного аналізу гри, а також 11-хвилинної розважальної програми на стадіоні.

Правила забороняють перерви у футбольних матчах, що тривають понад 15 хвилин, але ФІФА вже порушила їх на торішньому фіналі Клубного чемпіонату світу, коли перерва тривала 25 хвилин.

Зазначимо, що в кожному з двох таймів вже введено трихвилинні перерви на гідрацію, які, як багато хто підозрює, є вікном для показу додаткової реклами.

Раніше стало відомо, що у неділю на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі виступлять Мадонна, Джастін Бібер, Шакіра, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, хор PS22 Chorus за участю Coldplay, а також ляльки з Вулиці Сезам.

Додамо, що першим фіналістом ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка обіграла Францію (2:0). Другий фіналіст визначиться сьогодні, 15 липня, у матчі Англія – Аргентина, який розпочнеться о 22:00.