Ліга Європи

Матчі відбудуться 9 та 16 липня.

УЄФА затвердила дати та час матчів першого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому київське Динамо зіграє проти румунської Університаті.

Перша гра, яка запланована на четвер, 9 липня, буде номінально домашньою для "біло-синіх". Вона проходитиме у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Стартовий свисток пролунає о 20.00.

Перше випробування для Динамо: чим небезпечна Університатя Клуж

Матч-відповідь пройде 16 липня в румунському містечку Клуж-Напока на стадіоні Клуж Арена. Початок – о 20:30.

Раніше підготовку київського Динамо до нового сезону прокоментував головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк.