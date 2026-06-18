Ліга Європи

Крістіано Бергоді поділився своїми думками після жеребкування єврокубкового турніру.

Головний тренер Університаті Крістіано Бергоді прокоментував жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому румунському клубу випало київське Динамо.

"Динамо Київ — це один із найскладніших суперників, які могли нам дістатися. Нам не пощастило, це правда. Але, з іншого боку, у футболі може статися багато чого. Хто міг подумати, що Іспанія зіграє внічию з Кабо-Верде? Тож і ми маємо свій шанс.

Думаю, багато хто чув про Ярмоленка. Навіть у 36 років він залишається дуже хорошим футболістом. Чудовим. Він багато забивав і в минулому чемпіонаті. Є ще й молодий 20-річний Пономаренко, який яскраво проявив себе минулого сезону. Він також багато забивав. Це команда з індивідуально сильними гравцями, з якістю, але яка мала труднощі в чемпіонаті.

Динамо трохи страждає як колектив. Саме в командній грі. Повторюся, вони завершили чемпіонат на четвертому місці, хоча звикли бути серед двох найкращих команд. Їм бракує зіграності, а вона дуже важлива. Вони грають за схемою 4-3-3, хоча іноді переходять на 4-4-2. Їхній головний бомбардир – Пономаренко. А Ярмоленко – історична постать, футболіст із великим досвідом виступів на найвищому рівні. Динамо потрапило до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, тож це дуже сильна команда.

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У нас уже є нові гравці, які тренуються з командою: Педру Пінью, Алібек Алієв, Маріус Штефенеску. Але новим футболістам завжди потрібно трохи часу на адаптацію. Воротар Міхаїл ще не прибув, але має приєднатися найближчими днями. Можливо, будуть і ще новачки.

Подивимося, хто буде краще готовий. Ми збережемо той самий підхід. Це команда, яка працює разом уже рік, з яких вісім місяців – під моїм керівництвом. Ми зіграні й сподіваємося, що новачки також будуть у хорошій формі. Штефенеску давно не грав у своїй попередній команді, Коньяспорі, тому щодо деяких футболістів потрібно мати трохи терпіння.

Коли чуєш Динамо Київ, одразу згадуєш Мірчу Луческу? У мене була така сама реакція, коли я побачив результати жеребкування. Мірча Луческу був великим тренером. Він творив історію всюди, де працював: у Шахтарі, в Динамо, в Італії, Туреччині. Це велика втрата для світового футболу.

Якщо Університатя пройде Динамо, далі буде ПАОК, який тренує Резван Луческу? Резван також виконав дуже хорошу роботу в Греції. Непросто виграти чемпіонат із ПАОК, коли твоїми суперниками є Олімпіакос, Панатінаїкос та АЕК. Але про ПАОК ще буде час поговорити. Спершу подивимося, що ми зробимо в матчах із київським Динамо", — наводить слова Бергоді Golazo.

Зазначимо, що якщо Динамо пройде румунський клуб, то у другому раунді зіграє проти грецького ПАОКу.