Украина 04 марта 2020, 14:19 Шахтер — Днепр-1: прогноз на матч УПЛ Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 21 тура. Шахтер - Днепр-1, фото Шахтер 04 марта 2020, 14:19 Шахтер после проигрыша Ворскле примет Днепр-1 и попытается реабилитироваться за неудачный результат. Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Луиша Каштру. Так, коэффициент Parimatch на победу дончан составляет 1,2, на ничью – 6,8, а на победу гостей – 13,5. Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,52. Также, ознакомиться с предматчевыми раскладами вы можете в анонсе поединка. Матч Шахтер — Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Команды Днепр-1 Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте