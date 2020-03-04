Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Луиша Каштру. Так, коэффициент Parimatch на победу дончан составляет 1,2, на ничью – 6,8, а на победу гостей – 13,5.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,52.

Также, ознакомиться с предматчевыми раскладами вы можете в анонсе поединка.

Матч Шахтер — Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.