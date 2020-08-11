Украина

Генеральный директор дончан — о матче против Базеля.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказал свое мнение о нынешнем формате Лиги Европы, а также прокомментировал грядущий матч против Базеля.

"Фактор болельщиков все равно вносит свою лепту, и очень серьезную. Особенно на немецких стадионах. Давление они оказывают огромное, и мы это прочувствовали в прошлые годы. А когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб".

"По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат. Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным".

"Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом, и та, что мы увидим с Базелем, были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех", — приводит слова Палкина официальный сайт дончан.

Ранее свое мнение о грядущем поединке высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.