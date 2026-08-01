Англія

Головний тренер підтримав українського вінгера та підтвердив, що розраховує на нього.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував повернення Михайла Мудрика після завершення допінгової справи.



За словами іспанського фахівця, у клубі раді, що український вінгер знову може грати у футбол, і розраховують на нього в новому сезоні.



“Ми раді за Мудрика і хочемо, щоб він був частиною команди. Мабуть, ми не можемо повністю зрозуміти, через що він пройшов у цей період… Він має нашу повну підтримку", — заявив Алонсо.



Очікується, що Мудрик найближчим часом повернеться до повноцінних тренувань із командою та буде доступний для участі в офіційних матчах.

Михайло перейшов до Челсі у січні 2023 року, підписавши контракт після трансферу з донецького Шахтаря. Сума угоди склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 30 мільйонів євро. До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.