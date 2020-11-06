Украина

Текущая неделя выдалась не самой лучшей для наших команд.

Представители Украины в еврокубках в рамках третьего тура группового этапа уступили с суммарным счетом 2:12.

Шахтер, чемпион Украины, уступил Боруссии М на своем поле с разгромным счетом (0:6) в рамках Лиги чемпионов. Динамо, в свою очередь, проиграло Барселоне (1:2), оказав достойное сопротивление.

Заря же в Лиге Европы принимала на своем поле АЕК и уступила со счетом 1:4.

Напомним, что ранее Украина пропустила Шотландию вперед в рейтинге клубных ассоциаций.