Украина

Иранский форвард рассказал о своем переходе.

Нападающий луганской Зари Захеди Шахаб прокомментировал свой трансфер в команду из донецкого Олимпика.

"Когда я пришел сюда, то понимал, что Заря – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, хотел играть в таком серьезном клубе. Счастлив играть здесь в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом.

Моя адаптация пройдет очень быстро. Я покажу все свои лучшие качества. Хочу достичь с Зарей максимального результата – выиграть чемпионат и Кубок Украины. У меня было несколько друзей в Заре, меня тепло приняли, это очень приятно. Украина, ожидай нового чемпиона", — сказал Шахаб в интервью Футбольному Формату.

Напомним, Шахаб присоединился к Заре в зимнее межсезонье. В игре против Мариуполя он отметился дебютным голом за "мужиков".