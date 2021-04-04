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Football.ua представляет анонс матча 20-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером.

В матче первого круга Шахтер уже потерял очки в матче против Ворсклы и теперь не имеет права оступиться еще раз, если по-прежнему рассчитывает побороться за золотые медали в текущем сезоне.

Ворскла – Шахтер

Воскресенье, 4 апреля, 17:00. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Сергей Бойко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В первом круге УПЛ Ворскла сумела показать уверенную контратакующую игру. И если бы в том поединке Кулач более рационально использовал свои моменты, то полтавчане вполне могли бы рассчитывать на победу, но в итоге все закончилось ничейным результатом. Шахтер отыгрался и последние минуты матча штурмовал ворота Ризныка, но команда Юрия Максимова выстояла.

Шахтер испытывает большие игровые проблемы. После бесславного вылета из Лиги Европы "оранжево-черные" умудрились проиграть Львову. Это поражение значительно ухудшило их перспективы на завоевание золотых медалей в текущем сезоне. Но и Ворскла сейчас не выглядят так уверенно, как в первом круге. Тогда подопечные Юрия Максимова шли на первом месте в турнирной таблице и вели борьбу за лидирующие места с Шахтером и Динамо. За это время полтавчане спустились на пятое место и продолжают свою борьбу за бронзовые медали, но уже явно не выглядят фаворитами в этой борьбе.

Большой проблемой для Шахтера может стать тот факт, что у Ворсклы все в строю и все это время коллектив Юрия Максимова готовился к предстоящему матчу. У Шахтера же достаточное количество сборников, которые только вернулись из расположения своих национальных команд.

В лазарете у Шахтера находятся: Малышев, Исмаили, Хочолава, Коноплянка. Только оправился от коронавируса Корниенко. Тайсон находится в дубле. По непонятным причинам в Полтаву с командой не поехали Матвиенко и Тете. Зато вернулся в заявку Степанеко. Правда, есть сомнения, что он появится в старте. Все эти кадровые потери в сумме с не лучшей функциональной готовностью и явно подпорченной атмосферой внутри коллектива наталкивают на мысли, что Шахтер и в этом туре может потерять очки.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 51 (3 победы Ворсклы, 10 ничьих, 38 побед Шахтера), забитые голы 30:104

На поле Ворсклы: 25 (3 победы Ворсклы, 6 ничьих, 16 побед Шахтера), забитые голы 14:41

Самый результативный матч: победа Шахтера 7:3 (1998)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua