Украина

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках поединка 25-го тура украинской Премьер-лиги, состоится встреча между Александрией и ковалевским Колосом. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Колоса составляет 2,08, на ничью — 3,55, на победу ПСЖ — 3,45.

При этом эксперты не исключают, что одной из команд удастся отличиться дважды подряд. Коэффициент на это событие составляет всего 1,78.

Матч Александрия — Колос состоится 5 мая. Начало — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.