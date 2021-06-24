Учебно-тренировочный сбор пройдет с 24 июня по 14 июля.
ФК Заря
24 июня 2021, 15:39
Сегодня делегация луганской Зари отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В распоряжении главного тренера луганчан Виктора Скрипника в Турции будет 28 футболистов.
Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.
Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.
Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.
Нападающие: Лунев, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахьяр.
"Селекционный отбор продолжает идти и учитывая то, что трансферное окно, в отличие от прошлого года, закрывается второго сентября у нас достаточно времени для того, чтобы усилить те позиции, которые необходимы. Все идет четко и по плану. Мы знаем и видим наши позиции, которые необходимо усилить. В процессе сборов и в последующем до начала чемпионата у нас уже сформируется полный состав и окончательный список.
На сборы не летит Рэймонд Овусу. После медобследования ему врачи запретили заниматься интенсивными тренировками. Сейчас он проходит медобследование и после двух-трех дней и заключения врачей по нему будет принято решение. Надеемся, что все будет хорошо и мы дополнительно отправим его на сборы в Турцию.
Не отправился на сбор Гильерме. Пока что он проходит медобследование. На протяжении недели он поработает с молодежным составом, посмотрим на его физическое состояние и тогда будем принимать окончательное решение отправлять ли его на сборы или он останется работать с молодежью", — сказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.
Напомним, свой первый спарринг в Турции Заря проведет против болгарского Ботева. Матч состоится 27 июня.
Ранее сообщалось, что Заря и Александрия выдали две результативные ничьи в спаррингах.