Украина

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 24 июня по 14 июля.

Сегодня делегация луганской Зари отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В распоряжении главного тренера луганчан Виктора Скрипника в Турции будет 28 футболистов.

Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.

Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.

Нападающие: Лунев, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахьяр.

"Селекционный отбор продолжает идти и учитывая то, что трансферное окно, в отличие от прошлого года, закрывается второго сентября у нас достаточно времени для того, чтобы усилить те позиции, которые необходимы. Все идет четко и по плану. Мы знаем и видим наши позиции, которые необходимо усилить. В процессе сборов и в последующем до начала чемпионата у нас уже сформируется полный состав и окончательный список.



На сборы не летит Рэймонд Овусу. После медобследования ему врачи запретили заниматься интенсивными тренировками. Сейчас он проходит медобследование и после двух-трех дней и заключения врачей по нему будет принято решение. Надеемся, что все будет хорошо и мы дополнительно отправим его на сборы в Турцию.



Не отправился на сбор Гильерме. Пока что он проходит медобследование. На протяжении недели он поработает с молодежным составом, посмотрим на его физическое состояние и тогда будем принимать окончательное решение отправлять ли его на сборы или он останется работать с молодежью", — сказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.

Напомним, свой первый спарринг в Турции Заря проведет против болгарского Ботева. Матч состоится 27 июня.

Ранее сообщалось, что Заря и Александрия выдали две результативные ничьи в спаррингах.