Украина

Бразильский нападающий поделился эмоциями после матча против луганчан.

Нападающий Шахтера Фернандо дал комментарий после выигранного матча чемпионата Украины против Зари.

"Мы знали, что матч будет сложным. Соперник никогда не дается нам просто. Тем не менее, смогли взять верх с самого начала. Это плоды нашей работы. Мы усердно трудились в течение недели. Счастлив, что смог забить, счастлив от результата. Хочу поздравить всю команду, которая не снизила интенсивность до последнего.

Мистер говорил, что соперник непростой. Объяснил нам, как они играют, мы старались лучшим образом разобрать соперника. Пересмотрели много их игровых моментов, изучили, нашли и выработали стратегию — и добились результата", — сказал нападающий в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Зари.