Украина

Стали известны стартовые составы Шахтера и Зари, которые сыграют в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер примет луганскую Зарю в Киеве на НСК Олимпийский в поединке 11-го тура чемпионата Украины.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Матвиенко — Марлос, Майкон, Антонио, Алан Патрик, Педриньо — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Степаненко, Тете, Соломон, Мудрик, Сикан.

Заря: Мацапура — Казаков, Вернидуб, Цвек, Снурницын — Аллахьяр, Назарина, Булеца, Громов — Гладкий, Шахаб.

Запасные: Жилкин, Имереков, Руфати, Фаворов, Алибеков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Алефиренко.

Накануне 11-го тура Шахтер идет на втором месте, отставая от Динамо на три очка. Заря находится на четвертом месте. У команды Виктора Скрипника на три очка меньше, чем у Шахтера.

Матч Шахтер — Заря начнется в 17:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.