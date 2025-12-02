Україна

Капітан киян пояснив емоційний стан команди після антирекордної серії.

Капітан Динамо Віталій Буяльський після поразки від СК Полтава у 14-му турі УПЛ вийшов до вболівальників та поспілкувався з ними, зазначивши, що повністю розуміє невдоволення фанів останніми результатами.

Під час розмови Буяльський намагався пояснити ситуацію та підкреслив, що команда не байдужа до того, що відбувається.

"Ви що скажете, що ми не віддаємось, чи що? Пацани з жопи не встають. Суперники в першому таймі раз дійшли до нашої воротарської та забили гол. Ми грали на одній половині. Десь якийсь нефарт. Важко сказати. Десь може не допрацьовуємо.

В церкву зранку відразу? Та ми перед кожною грою... Не знаю, що сказати. Я вас прекрасно розумію. Все, що ви скажете, буде нормально сприйнято – це нормально, це ваші емоції", – зазначив капітан Динамо.

Після поразки від СК Полтава київський клуб встановив антирекорд — уперше в історії програв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.

Раніше ситуацію також прокоментував виконувач обов’язків головного тренера Ігор Костюк.