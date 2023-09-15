Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 15 вересня та розпочнеться о 18:30.

Харківський Металіст 1925 та луганська Зоря відкриватимуть програму сьомого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Лівий Берег у передмісті Києва.

МЕТАЛІСТ 1925 — ЗОРЯ

П’ЯТНИЦЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 18:30. СТАДІОН ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Достатньо складно оцінити виступи луганської Зорі в першій частині сезону до початку вересневої міжнародної павзи. Команда під орудою Ненада Лалатовича, а згодом і Младена Бартуловича, наче якось доповзла до групового етапу Ліги конференцій УЄФА, що вже є непоганим досягненням, проте тієї самої Зорі, яку залишив наприкінці минулого сезону Патрік ван Леувен ми не побачили й близько.

Однак тепер для "мужиків" розпочинається геть інший період. Українського фахівця Валерія Кривенцова спочатку навіть забули офіційно оголосити новим головним тренером Зорі, тоді як його перше розлоге інтерв’ю щодо стану справ у клубі вже було опубліковано на сайті. Це дає нам зрозуміти той факт, що всередині луганського клубу процеси йдуть у довільному порядку, що також може слугувати підставою для невдалого початку сезону.

Проте в Кривенцова часу на роздуми, а тим паче на помилки, просто немає. Команда вже догралась до того, що стартові чотири гри чемпіонату зустрічала в потенційній зоні прямого вильоту чи боротьбі за виживання, але хоч якось згодом стабілізувала свій стан за рахунок нічиїх проти Олександрії (0:0) та Миная (1:1), а також перемоги над Ворсклою (2:1). Хоча харківський Металіст 1925 подолав приблизно такий саме шлях, але все ж таки вихопив "зайву" перемогу в Черкасах проти ЛНЗ (1:0).

Але в "жовто-синіх" були інші проблеми. Український футбол настільки цікавий, що зранку ти можеш прокинутись разом із новиною про те, що одна з команд УПЛ припиняє своє існування через проблеми в головного спонсора. Потім іде велике обговорення проблем нашого футбол, але за кілька днів виникає компанія чи людина, які цей проєкт рятують і ми граємо далі аж до наступної схожої історії.

Металіст 1925 пройшов крізь цей стан "клінічної смерті", тож тепер для нього не такими вже й страшними ввижаються проблеми на старті поточного сезону. Команда Едмара/Голодюка так само мало забиває, але намагається при цьому небагато пропускати, тож фактично балансує на межі від матчу до матчу. Суперникам, а особливо технічним, як Зоря, такий варіант подобатись не може, тож ми маємо всі шанси стати черговими свідками того, як атака однієї команди розбивається о щільний захист іншої. Хоча це УПЛ — тут таке відбувається повсякчас.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може перемогти в гостях у 90 матчі в рамках УПЛ.

Можлива перемога стане для Металіста 1925 10 домашньою в УПЛ.

Обидва клуби не програють три матчі поспіль.

Металіст 1925 уже майже чотири місяці не забиває більше гола за гру в рамках чемпіонату.

Ігор Кирюханцев із Зорі може зіграти 100 матч в УПЛ та забити 10 гол.

В’ячеслав Чурко із Зорі може відзначитись 25 голом, а Андрій Ткачук із Металіста 1925 — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 3 рази — усі перемоги Зорі. Останній матч завершився перемогою луганців (3:0) у травні цього року. Голи забивали Євген Шахов, Назарій Русин та Едуардо Герреро.