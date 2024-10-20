Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2024 року.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ здобув перемогу над петровським Інгульцем.

Черкаська команда відправила у ворота гостей два "сухих" м'ячі, авторами яких став Ілля Путря.

Зазначимо, що протягом цього протистояння обидва колективи не змогли реалізувати по одному пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Інгулець у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Інгулець 2:0

Голи: Путря, 35, 60

На 15-й хвилині Шота Нонікашвілі (ЛНЗ) не забив пенальті (воротар).

На 45-й хвилині Максим Мельничук (Інгулець) не забив пенальті (воротар).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Топалов (Пасіч, 81) — Нонікашвілі, Яшарі (Авагімян, 81), Тілль (Олійник, 90+1) — Халайла (Бойко, 76), Момо.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Малиш, Мельничук — Лосенко (Кисленко, 69), Волохатий, П’ятов (Козиренко, 79) — Резепов (Пушкарьов, 69), Сітало (Сад, 69), Білоцерковець (Могильний, 88).



Попередження: Дайко, Муравський, Момо — Волохатий, Резепов, Сад