Керманич львівського колективу прокоментував поразку від Динамо Київ.

Львівський Рух напередодні поступився київському Динамо у домашньому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Перші три голи ми забили фактично самі собі. Це були незрозумілі помилки, які нам слід буде проаналізувати і розібратись із цим. Важко щось говорити після такої гри.

Візуально було помітно, що після цих голів команді було важко. Динамо зробило хороші заміни, на поле вийшли якісні заміни і нам стало ще важче.

Можна сидіти в обороні і сподіватись, що команда більше не пропустить. А можна спробувати відігратись, я сказав команді, щоб вона високо накривала суперника. Це був ризик, адже з’явилися зони, якими скористалися швидкі футболісти Динамо.

Юрій Копина та Марко Сапуга не пройшли повні збори з командою. Марко відновлювався після травми, зараз йому можна грати тільки певну кількість хвилин, аби він поступово набирав форму. А Юра приєднався до нас нещодавно.

Олег Дзюринець — талановитий футболіст. Він тренується і з першою командою, і з Рухом U-19. Ми бачимо його бажання працювати на тренуваннях і потенціал. Тому даватимемо йому можливість рости і прогресувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти київської Оболоні.