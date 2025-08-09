Керманич львівського колективу прокоментував поразку від Динамо Київ.
Іван Федик, фото ФК Рух Львів
09 серпня 2025, 08:50
Львівський Рух напередодні поступився київському Динамо у домашньому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.
Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.
"Перші три голи ми забили фактично самі собі. Це були незрозумілі помилки, які нам слід буде проаналізувати і розібратись із цим. Важко щось говорити після такої гри.
Візуально було помітно, що після цих голів команді було важко. Динамо зробило хороші заміни, на поле вийшли якісні заміни і нам стало ще важче.
Можна сидіти в обороні і сподіватись, що команда більше не пропустить. А можна спробувати відігратись, я сказав команді, щоб вона високо накривала суперника. Це був ризик, адже з’явилися зони, якими скористалися швидкі футболісти Динамо.
Юрій Копина та Марко Сапуга не пройшли повні збори з командою. Марко відновлювався після травми, зараз йому можна грати тільки певну кількість хвилин, аби він поступово набирав форму. А Юра приєднався до нас нещодавно.
Олег Дзюринець — талановитий футболіст. Він тренується і з першою командою, і з Рухом U-19. Ми бачимо його бажання працювати на тренуваннях і потенціал. Тому даватимемо йому можливість рости і прогресувати", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти київської Оболоні.