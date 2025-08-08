Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Рух — Динамо Київ 1:5
Голи: Фаал, 88 — Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

Рух: Герета — Копина (Дзюринець, 89), Слюбик, Холод, Лях — Пастух (Сапуга, 67), Підгурський (Лях, 60), Притула (Едсон, 60) — Кітела, Фаал, Алмазбеков (Клайвер, 46).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Бражко, 74), Михавко (Д. Попов, 74), Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин (Ярмоленко, 68), Буяльський (Шапаренко, 68), Кабаєв (Брагару, 68) — Герреро.