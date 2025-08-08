Україна
08 серпня 2025, 20:00
Динамо Київ не помітило спротив Руху
Команда Олександра Шовковського із залученням резервістів спокійно впоралось із матчем у чемпіонаті поміж складними дуелями в єврокубках.
Рух — Динамо Київ, фото
08 серпня 2025, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Динамо Київ 1:5
Голи: Фаал, 88 — Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80
Рух: Герета — Копина (Дзюринець, 89), Слюбик, Холод, Лях — Пастух (Сапуга, 67), Підгурський (Лях, 60), Притула (Едсон, 60) — Кітела, Фаал, Алмазбеков (Клайвер, 46).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Бражко, 74), Михавко (Д. Попов, 74), Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин (Ярмоленко, 68), Буяльський (Шапаренко, 68), Кабаєв (Брагару, 68) — Герреро.