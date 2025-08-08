Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 серпня 2025 року.

У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Львові місцевий Рух зазнав розгрому від київського Динамо.

Гості вийшли вперед завдяки єдиному голу в першому таймі матчу. У другій половині протистояння "біло-сині" ще чотири рази святкували взяття воріт "жовто-чорних". Господарі поля відповіли одним результативним ударом ближче до завершення поєдинку.

Наступної п'ятниці, 15 серпня, Рух прийматиме Оболонь, тоді як Динамо Київ у вівторок, 12-го, гостюватиме в кіпрського Пафоса в рамках матчу-відповіді (перший — 0:1) третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Динамо Київ у рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Динамо Київ 1:5

Голи: Фаал, 88 — Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80



Рух: Герета — Копина (Дзюринець, 89), Слюбик, Холод, Лях — Пастух (Сапуга, 67), Підгурський (Лях, 60), Притула (Едсон, 60) — Кітела, Фаал, Алмазбеков (Клайвер, 46)



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Бражко, 74), Михавко (Д. Попов, 74), Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин (Ярмоленко, 68), Буяльський (Шапаренко, 68), Кабаєв (Брагару, 68) — Герреро