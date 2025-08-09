Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.
Арі Моура, фото ФК Металіст 1925
09 серпня 2025, 12:08
Криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925 зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на Гірнику.
Патрік ван Леувен, після поразки від ковалівського Колоса (1:2), залучив до стартового складу Вілівальда до центру оборони, тоді як Бандейра гратиме в опорній зоні.
Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Арі та Мба в атаці.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Бандейра, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.
Запасні: Маханьков, Хома, Тьяго, Шевченко, Ілич, Тьяго, Лін, Каменський, Гонсалез, Гільєрме, Мулик, Рохас.
Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Обіная, Чурко, Салюк, Гаджиєв, Когут, Рашиця, Литвиненко, Снурніцин, Петер.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко — Арі, Мба, Антюх.
Гра Кривбас — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.