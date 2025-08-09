Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.

Криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925 зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на Гірнику.

Патрік ван Леувен, після поразки від ковалівського Колоса (1:2), залучив до стартового складу Вілівальда до центру оборони, тоді як Бандейра гратиме в опорній зоні.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Арі та Мба в атаці.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Бандейра, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Тьяго, Шевченко, Ілич, Тьяго, Лін, Каменський, Гонсалез, Гільєрме, Мулик, Рохас.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко — Арі, Мба, Антюх.