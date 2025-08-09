Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 серпня, розпочавшись о 13:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.

СУБОТА, 9 СЕРПНЯ, 13:00. СТАДІОН ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після невдачі у вигляді поразки від Колоса в матчі-відкритті чемпіонату України-2025/26 у Ковалівці (1:2) Кривбас намагатиметься відкрити лік здобутим заліковим балам уже на власному полі. Вперше Патрік ван Леувен стартував у клубі УПЛ не з перемоги, маючи успіхи в інших двох випадках, а саме коли він очолював Зорю й Шахтар.

Із виїзної поразки (0:1 від Олександрії) в чемпіонаті України криворізький клуб розпочав і сезон-2023/24, але це не завадило йому в підсумку посісти третю сходинку турнірної таблиці, поступившись за очками тільки грандам. Якраз у ході тієї кампанії виграшна серія Кривбасу в поєдинках із Металістом 1925 досягнула позначки в три матчі.

Самі харків'яни минулого понеділка повернулися до головного за статусом дивізіону країни нічиєю з Оболонню (0:0) у Житомирі. Після активної трансферної кампанії Металісту 1925 є що доводити, у тому числі колишньому головному тренеру, який працює із сьогоднішнім суперником. У свою чергу для нового керманича харківського клубу Младена Бартуловича далеко не чужим є Кривий Ріг.

Сьогодні вдень Металісту 1925 варто окремо побоюватися свого ж ексгравця, капітана Кривбасу Максима Задераку, на рахунку якого чотири гола в чотирьох подібних матчах. За версією букмекерів, фаворити — підопічні ван Леувена. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 3.10. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац — Бандейра — Микитишин, Задерака, Твердохліб, Парако — Мендоза

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Чурко — Гаджиєв, Мба, Рашиця

ЦІКАВІ ФАКТИ

80-й матч Металіста 1925 в УПЛ.

Кривбас може зазнати 290-ї поразки або вдома 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Пропускний клубний гостьовий рекордний серіал Металіста 1925 в УПЛ триває 13 ігор — 28 голів.

Безвиграшна виїзна клубна рекордна серія Металіста 1925 в УПЛ триває 13 ігор: 3 нічиї та 10 поразок.

Безнічийний домашній серіал Кривбасу триває 9 ігор: 5 перемог та 4 поразки.

50-й матч в УПЛ може провести Олександр Мартинюк (Металіст 1925).

25-й гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко (Металіст 1925).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА