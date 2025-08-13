Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Олександр Афанасьєв, ФК Металіст 1925
13 серпня 2025, 12:13
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Епіцентр — Динамо Київ обслуговуватиме Олександр Афанасьєв, а за систему VAR відповідатиме Ігор Пасхал.
Поєдинок Верес — Шахтар довірили Денису Шурману, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.
УПЛ. 4 тур
15 серпня, п’ятниця
18:00. Рух – Оболонь. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).
16 серпня, субота
13:00. Олександрія – Металіст 1925. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
15:30. Колос – Карпати. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).
18:00. Епіцентр – Динамо. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).
17 серпня, неділя
13:00. Кудрівка – Полтава. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).
15:30. Верес – Шахтар. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).
18:00. Полісся – ЛНЗ. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).
18 серпня, понеділок
18:00. Зоря – Кривбас. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).
Після двох турів Динамо Київ та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ. Позаду йдуть Зоря, ЛНЗ, Шахтар та Оболонь.