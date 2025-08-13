Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Епіцентр — Динамо Київ обслуговуватиме Олександр Афанасьєв, а за систему VAR відповідатиме Ігор Пасхал.

Поєдинок Верес — Шахтар довірили Денису Шурману, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 4 тур

15 серпня, п’ятниця

18:00. Рух – Оболонь. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

16 серпня, субота

13:00. Олександрія – Металіст 1925. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

15:30. Колос – Карпати. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00. Епіцентр – Динамо. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

17 серпня, неділя

13:00. Кудрівка – Полтава. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

15:30. Верес – Шахтар. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

18:00. Полісся – ЛНЗ. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).

18 серпня, понеділок

18:00. Зоря – Кривбас. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).

Після двох турів Динамо Київ та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ. Позаду йдуть Зоря, ЛНЗ, Шахтар та Оболонь.