Україна

У сезоні-2025/26 жоден український клуб не потрапив до групового турніру головного єврокубка

Напередодні київське Динамо вилетіло від кіпрського Пафоса на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з загальним рахунком 0:3, завершивши виступи у найпрестижнішому турнірі.

Таким чином, уперше за останні двадцять років українські клуби не представлені в основному етапі Ліги чемпіонів.

Востаннє така ситуація спостерігалась у сезоні-2005/06, коли Шахтар програв у кваліфікації міланському Інтеру, а Динамо – швейцарському Туну.

У сезоні-2025/26, Україна мала лише одну команду в кваліфікації Ліги чемпіонів – київське Динамо.

Тепер "біло-сині" продовжать свій шлях у плей-оф відбору Ліги Європи, де зіграють з переможцем пари Хамрун Спартанс — Маккабі Тель-Авів. З мальтійцями кияни вже грали цього сезону у кваліфікації ЛЧ (3:0, 3:0).