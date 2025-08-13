Процедура жеребкування розпочнеться о 15:30.
УАФ
13 серпня 2025, 10:10
Сьогодні, 13 серпня, відбудеться жеребкування 1/32 фіналу Кубка України у сезоні-2025/26.
Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 15:30 за Києвом.
На даному етапі візьмуть участь 56 клубів: 12 команд УПЛ, вісім переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг), чотири представники ААФУ: Агротех, Денгофф, Корміл та Маяк.
Онлайн-трансляція жеребкування:
Базові дати матчів 1/32 фіналу — 23-24 серпня 2025 року.