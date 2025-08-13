Україна

Процедура жеребкування розпочнеться о 15:30.

Сьогодні, 13 серпня, відбудеться жеребкування 1/32 фіналу Кубка України у сезоні-2025/26.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 15:30 за Києвом.

На даному етапі візьмуть участь 56 клубів: 12 команд УПЛ, вісім переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг), чотири представники ААФУ: Агротех, Денгофф, Корміл та Маяк.

Базові дати матчів 1/32 фіналу — 23-24 серпня 2025 року.