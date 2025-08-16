Україна

Новачки УПЛ ідуть без набраних очок, тоді як у команди Олександра Шовковського їх максимально можлива кількість.

Головний матч суботньої програми третього туру української Прем’єр-ліги відбувався надвечір у Тернополі, де в цей день таки вирішили зіграти кам’янець-подільський Епіцентр та київське Динамо. Бо були насправді побоювання, що доведеться переносити гру внутрішньої першості через подальшу участь столичного колективу в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, однак команда Олександра Шовковського сама зробила все для того, щоб після дуелі проти кіпрського Пафоса понизити градус до Ліги Європи.

А отже, після важкої дороги назад на батьківщину, "біло-сині" мали повертатись до справ у чемпіонаті, де на старті в них становище виявилось набагато кращим за єврокубкове. Навіть з урахуванням того, що доводилось робити ротацію перед грою проти Руху (5:1). І перед цією грою Динамо також мало проводити кадрові зміни, які виявились у підсумку ще на одного гравця глибшими за попередні.

При цьому Епіцентр зіграв у першому таймі помітно слабше за найкращий зразок свого захисту в матчі проти Шахтаря, і вже на самому початку гри не втримав навіть помірного тиску суперників. На восьмій хвилині Михайленко перетворив закидання на правий фланг атаки на простріл для Герреро в район ближньої стійки, а той нарешті відкрив лік своїм голам в УПЛ за столичний колектив.

Ба більше — Герреро мав усі шанси і на дубль, і на хет-трик, якщо вже гра проходила таким чином, що стримувати передачі на фланги власної оборони гравці Епіцентру просто відмовлялись. Але одного разу на заваді панамському форварду стала ліва стійка, а іншу нагоду йому змарнував спірний офсайд із боротьби за участі захисника суперників та Вівчаренка на лівий фланг штрафного.

Приховувати тут нічого — Динамо мало дотискати господарів ще до середини першого тайму й навіть не з трьома забитими м’яча у власному активі, але в підсумку само собі створило проблеми, коли цього не зробило. Як наслідок, на 38 хвилині втрата м’яча від Брагару на лівому фланзі оборони обернулась на контратаку, яку завершував удар Климця з передачі Сіфуентеса на протилежному боці штрафного. М’яч зрадницькі перелетів над Нещеретом через рикошет від одного із захисників киян.

Але на перерву команда Шовковського пішла все ж таки за переваги за рахунком на табло на власну користь. Запорукою для цього стала подача від Піхальонка із штрафного з лівого флангу, яка долетіла на дальній кут воротарського, де ніхто вже не тримав Михайленка, тому той пробив головою з близької відстані. План Нагорняка на гру не працював належним чином, тож йому все одно б довелось щось змінювати поперерві.

Тренерський штаб господарів вирішив допомогти власній команді подвійною заміною. Шовковський теж не залишився спостерігачем — дебют Анхеля Торреса в УПЛ. І цілком непоганий, бо лівий фланг оборони Епіцентру як страждав до цього, так і продовжував страждати. Але спочатку постраждав правий — Піхальонок прострілював на завершення швидкої атаки на 57 хвилині, а Білик невдало зіграв на перехопленні й залишив м’яч перед порожніми воротами на Волошина.

Потягнуло смаленим, бо оборона господарів явно не встигала за темпом, який пропонувало Динамо, і в підсумку Білику доводилось вибачатись за свою хибу додатковим обсягом роботи, якої в нього й без того було досхочу. Зрештою кияни таки дотиснули й четвертий гол зусиллями Торреса, який на своєму фланзі накрутив кількох суперників, після чого зіграв через Шапаренка транзитом на Ваната, а той також забив свій перший м’яч, але в контексті лише нового розіграшу чемпіонату. Епіцентр цікаво огризнувся лише раз у контратаці з ударом Беженара здалеку, який парирував Нещерет.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр поїде в гості до ковалівського Колоса, тоді як до цього гратиме на виїзді проти Агротех із Тишківки в Кубку України, а київське Динамо проведе обидва матчі проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів, після чого прийматиме житомирське Полісся.Епіцентр —1:4Климец, 38 — Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3Білик — Танчик (В. Кристін, 64), Мороз, Кош (Янаков, 46), Григоращук, Климець — Сіфуентес, Миронюк, Демченко (Себеріо, 72), Запорожець (Беженар, 46) — Сидун (Бендера, 55).Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 87), Яцик (Шапаренко, 67) — Волошин, Піхальонок (Бражко, 67), Брагару (Торрес, 46) — Герреро (Ванат, 72).Попередження: Миронюк