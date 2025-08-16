Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 16 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 кам’янець-подільський Епіцентр зіграє домашній матч проти київського Динамо.

ЕПІЦЕНТР — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 16 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН ІМ. РОМАНА ШУХЕВИЧА, ТЕРНОПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

По-справжньому чемпіонська дуель очікує на нас цими вихідними, оскільки зустрічаються переможця попередніх розіграшів УПЛ та Першої ліги. Утім, ця гра могла й не відбутись у рамках поточного футбольного вікенду. До останнього було незрозуміло, чи варто перенести її через участь "біло-синіх" у єврокубках та важку логістику, чи ні. Зрештою, вирішили не переносити, і на те була цілком неприємна для нас підстава.

Бо команда Олександра Шовковського посеред тижня програла й другу частину дуелі проти кіпрського Пафоса в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (0:2), тож наступного тижня вже пробуватиме пробитись до Ліги Європи в дуелі проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. А могли б позмагатись за дуже пристойні кошти проти сербської Црвени Звезди, ще й додати перчинки в наші й без того несумні будні. Але, але, але…

Але Динамо зіграло в поганий футбол на Кіпрі, у чому важко знайти розбіжності в оцінках з уболівальниками. Абсолютно не виправдала себе ротація в попередньому матчі чемпіонату проти львівського Руху (5:1), і в підсумку розгромна перемога "резервістів" аж ніяк не надихнула "основу" на позитивний підсумок дуелі проти Пафоса. Можливо, навіть навпаки вибила з ігрового ритму вся ця історія.

І що робити Шовковському тепер? Найсильніший із доступних складів Динамо безумовно варто приберегти до першого матчу проти Маккабі, бо ніхто наразі не розуміє, якого рівня цей суперник насправді. Але з іншого боку є матч УПЛ проти абсолютний новачків "елітного" дивізіону, які виглядають також непростим суперником. Донецький Шахтар може провести лекцію на тему, як за майже 30 ударів по воротам суперників здобути перемогу з мінімальним рахунком на останніх хвилинах.

І якщо той досвід протистояння проти "гірників" для команди Сергія Нагорняка ми називали позитивним, то коли їй довелось зустрітись із суперником начебто меншого рівня складності, черкаським ЛНЗ, тиждень тому, то там також була поразка з мінімальним рахунком (0:1). І Епіцентр при цьому був далеким від того, щоб якось змінити стан справ на полі. А отже напрошується висновок, що важкий старт сезону надмірно тисне на новачків і вони наразі перебувають у підвішеному стані. Зіграти в трьох стартових турах проти Шахтаря та Динамо — це злий жарт долі для команди Нагорняка, але далі має бути легше.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 11.00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Клімец — Запорожець, Кош — Сіфуентес, Миронюк, Беженар — Борячук.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Динамо не програє в чемпіонаті 34 матчі поспіль: 24 перемоги, 10 нічиїх. На виїзді — 18 матчів поспіль: 12 перемог, 6 нічиїх.

Епіцентр в УПЛ ще не забивав.

Андрія Ярмоленко може провести 400 матч у всіх турнірах за Динамо.

Владислав Ванат може провести 100 матч у чемпіонаті за киян.

115 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, а 35 — Олександр Караваєв (обидва — Динамо), 30 — Андрій Борячук (Епіцентр), 25 — Олександр Піхальонок, 15 — Назар Волошин, 10 — Олександр Яцик (усі — Динамо).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА