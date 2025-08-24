Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Куликів-Білка зустрінеться із криворізьким Кривбасом.

Поєдинок пройде в Куликові на стадіоні Куликів Арена. Стартовий свисток пролунав о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Куликів-Білка — Кривбас:

Після чотирьох турів Куликів-Білка здобув три трьох можливих перемог і займає перше місце у Другій лізі, а у Кривбасу шість балів після трьох турів в УПЛ та сьома позиція відповідно.