Потужне білоруське підсилення житомирян.

Легенда київського Динамо Олександр Хацкевич висловився про своє призначення на посаду віце-президента житомирського Полісся.

"Я тут не вперше. Ця історія почалася у жовтні 2024 року. В першу чергу президент клубу прийшов до такого рішення. Про амбіції цього клубу я не буду розповідати – багато було сказано про це все раніше.

Я зі своєї сторони зроблю все, щоб клуб розвивався. Футболісти повинні розуміти, з якою ціллю ми тут знаходимося. Дії важливіші за слова – я не буду багато тут розповідати, все буде у процесі", – сказав Хацкевич.