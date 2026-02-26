Ліга чемпіонів

Захисник Ювентуса прокоментував виліт від Галатасараю.

Туринський Ювентус напередодні обіграв турецький Галатасарай у матчі-відповіді в попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, але завершив виступи в турнірі.

Ювентус — Галатасарай 3:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "б’янконері" Федеріко Гатті прокоментував виступ власної команди.

"Ми продемонстрували фантастичну гру, але вилетіли з турніру. Це абсурд.

Вилучення Келлі? Мені здається, що це також абсурдне рішення арбітра. Що йому залишалось робити в тій ситуації? У сучасному футболі захисників надмірно карають.

Шкода через цей епізод, бо ми повернули гру в потрібне русло, але в підсумку втратили свій шанс ще в першому матчі. Зрештою, тільки результат і має якесь значення, але ми продемонстрували приголомшливу гру.

Зараз я виснажений і дуже розчарований. Я повернувся після травми, яка не давала мені повної свободи рухів на полі, але чим більше граєш, тим краще почуваєшся, і ці ігри найкращі.

Ми ще не говорили зі Спаллетті після матчу, але я навіть не здогадуюсь, що він може сказати нам після такого матчу", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Роми.