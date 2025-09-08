Україна

Наставник Полісся відповів на запитання журналістів.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань підбив підсумки перших місяців на посаді в житомирському клубі.

"Розуміли, що готувались, в першу чергу, до єврокубкових матчів і до чемпіонату України. Першу частину, яка була, вдалою не назвеш, тому що хотілось досягти максимальних результатів. Це стосується і єврокубків, і чемпіонату України. Ми маємо результат, маємо дивитись вперед, виправляти помилки, покращуватись. В принципі, ми цим займаємось.

Міжнародна пауза нам допоможе прийти в себе, оговтатись від поїздок. Постійно були на колесах, гра, знову на колесах — без відновлення. Це дуже тяжко.

Можливо, потрібно буде щось змінювати в нашому регламенті. Бачите, як тяжко даються єврокубкові матчі для українських команд. На початковому етапі, де є кваліфікація, треба підходити з розумінням.

Щодо чемпіонату, то ми не розраховували на місце, на якому знаходимось. Але знову ж таки, пауза повинна піти на користь. Ми мусимо виправити ситуацію.

Ми працюємо 2,5 місяці. Є трохи розуміння — це великий плюс. Зараз формується ідея команди", — сказав Ротань.

Медіазахід було організовано за підтримки офіційного спонсора ФК «Полісся» ліцензійного букмекера GGBET.

Реклама

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.