Ліга чемпіонів

Нападник Галатасарая Віктор Осімген поділився емоціями після драматичного виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нападник Галатасарая Віктор Осімген розповів про свої враження від протистояння з Ювентусом. Турецький колектив виграв 5:2 вдома, але ледь не втратив перевагу в Турині, пропустивши три м'ячі в основний час.

В екстратаймах стамбульці скористалися чисельною перевагою, забили двічі та пройшли далі. Автором одного з голів став нігерієць.

"Я знав, що на нас чекає. Я чудово знаю цю команду і атмосферу на цьому стадіоні. Був готовий до того, що вболівальники Ювентуса влаштують нам "теплий" прийом. Але варто віддати належне і нашим фанатам — їх теж було чути, ми не хотіли їх розчаровувати.

Ми домоглися свого, але, чесно кажучи, над багато чим ще потрібно попрацювати", — наводить УЄФА слова форварда.

В 1/8 фіналу Галатасарай зустрінеться з Ліверпулем або Тоттенгемом.