Ліга чемпіонів

Туринський клуб готує новий контракт для головного тренера, попри невдачу в протистоянні з Галатасараєм.

Ювентус збирається підписати нову трудову угоду з наставником команди Лучано Спаллетті після вильоту з Ліги чемпіонів. "стара синьйора" завершила виступи в турнірі за підсумками стикових матчів.

"Це дуже важливий момент для клубу. Продовження контракту є одним із наших пріоритетів.

Найближчим часом ми проведемо переговори та узгодимо деталі", — наводить інсайдер Фабріціо Романо слова директора туринського клубу Джорджо К'єлліні.

Нагадаємо, у раунді плей-оф Ліги чемпіонів Ювентус зустрічався зі стамбульським Галатасараєм. Туринці поступилися туркам за сумою двох матчів (2:5, 3:2) і залишили єврокубок.