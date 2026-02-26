Півзахисник Ювентуса прокоментував виліт від Галатасараю.
Мануель Локателлі, Getty Images
26 лютого 2026, 10:44
Туринський Ювентус напередодні обіграв турецький Галатасарай у матчі-відповіді в попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, але завершив виступи в турнірі.
Ювентус — Галатасарай 3:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри півзахисник "б’янконері" Мануель Локателлі прокоментував виступ власної команди.
"Зараз мені хочеться плакати. Ми віддали все своє серце і душу, і такі ігри залишають по собі шрами.
Я дякую вболівальникам і товаришам по команді. Цей вечір залишиться в пам’яті й має дати нам енергію на майбутнє. Ми віддали все, що в нас було, усю свою душу.
Із тренером Спаллетті ми відновили впевненість у собі. А сьогодні ми можемо лише привітати себе. Помилки можуть траплятись, але важливо те, як ми реагуємо, і тепер ми повинні зробити це негайно проти Роми", — заявив італійський виконавець.
Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Роми.