Ліга чемпіонів

Півзахисник Ювентуса прокоментував виліт від Галатасараю.

Туринський Ювентус напередодні обіграв турецький Галатасарай у матчі-відповіді в попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, але завершив виступи в турнірі.

Ювентус — Галатасарай 3:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "б’янконері" Мануель Локателлі прокоментував виступ власної команди.

"Зараз мені хочеться плакати. Ми віддали все своє серце і душу, і такі ігри залишають по собі шрами.

Я дякую вболівальникам і товаришам по команді. Цей вечір залишиться в пам’яті й має дати нам енергію на майбутнє. Ми віддали все, що в нас було, усю свою душу.

Із тренером Спаллетті ми відновили впевненість у собі. А сьогодні ми можемо лише привітати себе. Помилки можуть траплятись, але важливо те, як ми реагуємо, і тепер ми повинні зробити це негайно проти Роми", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Роми.